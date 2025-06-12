Басков поделился любимыми рецептами из народной медицины

Николай Басков признался, что склонен прибегать к народным средствам. Говорит, что некоторые помогают ему даже лучше, чем аптечные лекарства. Лечить ячмень его научили в Иркутске.

«Это в Иркутске произошло. Наверное, на Байкале продуло. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает. И помогло», - сказал певец.

На случай проблем с голосом у Николая тоже есть проверенный временем рецепт. Он отправляется в загородный дом на берегу Телецкого озера и просто ни с кем не общается, пишет 5 Канал.

«Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. Молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», - раскрыл секрет артист.

Ну а от простуды спасает сухое тепло. Нужно только иметь настоящий пуховый платок.

«Если вы заболели, прям обматываете голову пуховым платком, прям заматываете горло, вообще все… И ложитесь в нем спать. Реально наутро просыпаешься — и простуда сходит. Хорошее народное средство», - резюмирует Басков.

Ранее Николай Басков в ходе беседы с журналистами в кулуарах недавно прошедшей музыкальной премии жестко ответил критику Сергею Соседову на его заявление о том, что Баскову и Филиппу Киркорову нужно заканчивать карьеру и «давать дорогу молодым».