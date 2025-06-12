Shaman рассказал о давних отношениях с Фадеевым

Ярослав Дронов, известный публике по творческому псевдониму Shaman, признался, что является давним фанатом творчества продюсера Максима Фадеева. А лично он познакомился с Максимом летом 2022 года, и с тех пор находится в приятельских отношениях с ним, пишут NEWS.ru.

«У нас с ним давняя история отношений. Я являюсь поклонником его творчества очень и очень давно. Его культовый альбом, который называется «Ножницы», затерт, заслушан до дыр. Оттуда песня «Танцы на стеклах», которая до сих пор в моем репертуаре», - сообщил Shaman.

Ранее Shaman представил песню «Прямо по сердцу», которую планирует исполнить на «Интервидении». Автор композиции – Максим Фадеев.

Накануне стало известно, что в «Интервидении» примут участие 20 стран, включая Россию, США и Китай. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.