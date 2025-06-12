Чехова назвала свой главный недостаток

Анфиса Чехова назвала своим главным недостатком собственный характер. По словам телеведущей, она чрезмерно вспыльчива, что приводит к конфликтам. Тем не менее, она всегда извиняется, если бывает неправа, передает Общественная Служба Новостей (ОСН).

«Характер мой — враг мой. Могу нахамить, нагрубить, вести себя недоброжелательно, а потом испытывать стыд за свое поведение», — призналась Анфиса.

Ранее у телеведущей был комплекс из-за из-за большой груди, поскольку в юном возрасте пышные формы становились предметом насмешек. Но со временем данный «недостаток» превратился в преимущество, и с комплексами Чехова рассталась.

Сейчас Анфиса Чехова демонстрирует семейную идиллию перед предстоящей свадьбой. Звезда вместе с избранником и сыном Соломоном улетела из России, чтобы отдохнуть с самыми любимыми мужчинами на морском побережье.