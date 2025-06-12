Приставы начали взыскание долга со Слепакова*

Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении Семена Слепакова*.

Эмигрировавшему из России музыканту еще марте Мосгорсудом назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагент» в публикациях в его Telegram-канале.

Комик обжаловал это решение, но безуспешно. В итоге Таганский суд Москвы направил материалы дела приставам, пишет ТАСС.

Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста России, юморист получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом, негативно отзывался о гражданах РФ. Кроме того, на своих концертах артист исполнял антироссийские песни.

*Признан иноагентом в РФ.