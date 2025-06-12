Отец Фриске сказал, что бережно хранит каждую вещь в квартире дочери

Родные Жанны Фриске верят, что однажды смогут показать сыну певицы ее квартиру. Ту, которую они берегут для ее повзрослевшего сына. Платону осталась недвижимость матери в центре Москвы. Стоимость аналогичной квартиры на Красной Пресне оценивается минимум в 65 миллионов рублей.

Пока что с внуком Платоном они не видятся совсем. Дмитрий Шепелев по-прежнему запрещает родственникам Жанны общаться с мальчиком, пишет Экспресс Газета.

«Пока стараюсь не лезть туда, не связываться с его отцом, потому что боюсь, что натворю дел... А мальчику надо спокойно жить, расти. Захочет вернуться к нам - сам придет. Не захочет - его судьба, его дело. Мы просто бережем эту квартиру для него. Не сдаем, не продаем, она ждет Платона. Там все как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц - убираются, пыль протирают, цветы поливают. Мы хотим, чтобы Платон пришел и почувствовал, как жила его мама, увидел ее вещи, почитал ее записи»», — объяснил Фриске-старший.

10 июня 2025 года исполнилось 10 лет со дня смерти Жанны Фриске. Жанна ушла из жизни в возрасте сорока лет от онкологического заболевания, проявившего себя всего через два месяца после рождения сына.

В этом году сын Жанны Фриске трогательно почтил память покойной мамы. Мальчик увлекается баскетболом и будет играть под номером, который соответствует году рождения умершей певицы – 74.