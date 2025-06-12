Харламов рассказал, кого считает своим кумиром

Гарик Харламов назвал народного артиста РСФСР Евгения Петросяна своим кумиром. Он признался, что был бы счастлив, если бы в таком возрасте мог так качественно работать на эстраде. Об этом пишет 5 Канал.

© РИА Новости

«Знаете, когда я смотрю на Евгения Вагановича Петросяна, я просто счастлив, что он есть. Потому что он своим примером показывает, что юмором можно заниматься в любом возрасте. Евгений Ваганович Петросян — это большой пример для меня как артиста юмористического жанра», — отметил Харламов.

По мнению Гарика, Петросян – образец того, каким должен быть артист эстрады. Он предан своей профессии, не смотря на 79 лет, собирает полные залы.

«Ты выходишь больной, кривой, косой, но ты вышел, продолжаешь работать и шутить. Это большая мотивация для меня», - резюмировал шоумен.

Церемония вручения ТЭФИ в номинациях категории «Развлекательное вещание» состоялась в Большом театре в Москве. Лучшей юмористической программой стал проект Comedy Club. Не так давно программе исполнилось 20 лет.