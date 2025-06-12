Shaman выпустил новую песню ко Дню России

Заслуженный артист Ярослав Дронов (Shaman) представил новую композицию, посвященную России, которая впервые была исполнена на праздничном концерте в Москве.

О выходе новой песни артиста сообщил пресс-центр исполнителя, передает ТАСС. Композиция «Гуляй, Россия!» приурочена ко Дню России и стала доступна слушателям на цифровых музыкальных сервисах. В песне сочетаются электронный бит и акустическая гитара, а в финале звучат элементы народных распевов.

Премьера произведения состоялась 11 июня на концерте на Красной площади. По словам исполнителя, такие песни помогают выразить любовь к Родине: «Песня – это самый простой способ показать любовь к родной стране, поэтому нам нужно много самых разных песен о России», – отметил Shaman в беседе с агентством. В тексте композиции отражены узнаваемые образы России, такие как «белые березы, широкие поля», а также звучит признание в любви к стране.

Ранее на церемонии премии «Муз-ТВ» Shaman впервые публично исполнил песню, с которой выступит на международном конкурсе «Интервидение» в Москве.