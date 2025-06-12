Ефремов попал в базу «Миротворца», пока отбывал наказание в колонии

Михаил Ефремов попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», пока отбывал наказание в колонии в Белгородской области.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на попадание Александра Овечкина в базу экстремистского сайта «Миротворец». Он отметил, что сейчас легче найти людей, которые не включены в список «Миротворца».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на попадание Александра Овечкина в базу экстремистского сайта «Миротворец».