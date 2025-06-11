Рэпер Егор Крид впервые за долгое время вышел на публику. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе универмага "Лето". 9 июня в Лаунже на Площади Революции в Москве состоялось открытие универмага российских дизайнеров "Лето" — одна из самых ожидаемых площадок проекта "Лето в Москве". Гостем мероприятия стал Егор Крид. Рэпер предпочел для выхода джинсовые шорты, серую футболку и черную бейсболку. Показ также посетили Мария Лист, Софья Эрнст, Ольга Кабо, Иосиф Пригожин и Валерия, Владислав Лисовец, Данила Поляков, Мария Червоткина, Анастасия Полетаева, Ксения Шипилова, Лина Дембикова, Ольга Шуранова, Миша и Китти, Моя Мишель, Гоша Рушев и другие. В декабре Егор Крид заработал больше 40 млн рублей за три месяца на продаже косметики. О том, что Крид запустил собственную линейку косметики, стало известно в начале ноября 2024 года. Он продает на маркетплейсе различные товары: шампунь для волос, лосьон для тела и рук, гель для душа, маску для волос и прочее. Недавно Егор Крид выступил с обращением к хейтерам, в котором призвал недоброжелателей "отстать от него". Он также попросил фанатов не искать в его словах скрытый смысл, который может привести к конфликту с другой звездой.