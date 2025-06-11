Седокова запрещала Тимме смотреть на фото сына от первого брака

Известная певица Анна Седокова запрещала экс-супругу, баскетболисту Янису Тимме, смотреть на фото 6-летнего Кристиана, сына от первого брака, пишет Telegram-канал Super.ru.

По данным канала, семья покойного баскетболиста намерена взыскать 60 млн рублей с их совместного с певицей имущества в пользу мальчика.

Журналисты попросили адвоката Маргариту Гаврилову раскрыть подробности этой истории.

«Она [Анна Седокова] сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. При этом, Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку — он её прятал, потому что Анна злилась», — пояснила Гаврилова.

Маргарита подчеркнула, что ни сама артистка, ни её семья не выходят на связь для решения имущественных вопросов. Адвокат предположила, что все слова и действия исполнительницы — «лицемерие и поза».

Ранее Гаврилова сообщила, что семья желает отсудить Кристиану определённую сумму денег, которая стала бы для него некой подушкой безопасности. Она добавила, что «мальчик маленький, ему ещё жить и жить».