«Это не бурсит»: врач впервые озвучил новые версии диагноза Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров заставил поволноваться поклонников, когда попал в больницу, затем пролежал в ней три недели и даже перестал выходить на связь. Тогда фанаты строили самые ужасные предположения относительно здоровья артиста, тем более что в Сети появилась новость, что Киркоров вообще попал в реанимацию, и у него уже развился некроз тканей. Но тут неожиданно певец вышел в свет и заявил, что чувствует себя хорошо, мол, все обошлось. Однако, фанаты до сих пор строят предположения, что это могла быть разовая акция, и артисту предстоит долечиваться в больнице. Мало того, диагноз до сих пор вызывает много вопросов. Согласно информации в открытых источниках, Филипп получил ожог второй степени на концерте, а через пару недель загремел в больницу, потому что произошло якобы заражение. Мало того, ожог локтя якобы вызвал бурсит ( воспаление составной сумки). С учётом того, что у Филиппа диабет, случившееся привело к тому ,что понадобилось провести три недели в больнице.

Надо сказать, многие в это поверили, однако у специалистов есть сомнения относительно правдоподобности данной версии. Оказывается, на самом деле Киркорова все это время могли лечить от чего-то другого, но уж точно не от последствий ожога второй степени и бурсита. Своими соображениями с « МК» поделился врач- пластический хирург.

«У ожогов своеобразное лечение, имеются особенности течения раневого процесса, поэтому выделили даже отдельную специальность для них – «комбустиологию». Исходя из открытой информации, ожог случился на концерте из-за фейерверков, при этом артист испытывал боль, сразу после инцидента его осмотрел врач и при замене костюма ткани «отдирали» от кожи. При этом он концерт продолжил и после него не был госпитализирован, что говорит о том, что это не III-IV степени ожога, - говорит пластический хирург Святослав Стрелин. - При таких глубоких поражениях (III-IV степень) характерно появление и ожоговой болезни, и образования глубоких некрозов, что потребовало бы специализированной помощи комбустиологов, перевязок под седацией ( обезболивающими – прим.авт.), удаления некротических тканей и инфузионной терапии ( введение лекарства внутривенно – прим.авт.). Однако, это было бы уже в первые дни после получения ожога, а не через 2 недели».

По словам специалиста, лечение более слабого ожога в амбулаторных условиях, даже при наличии сахарного диабета, гораздо проще. И тут о долгом пребывании в больнице говорить не приходится.