«Не шедевр»: критик Соседов высказался о песне SHAMAN на «Интервидении»

Песня, которую российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, представит на «Интервидении», — это типичная конкурсная композиция. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. По его словам, песня не является шедевром.

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По его словам, подобные композиции часто создают для международных конкурсов, в том числе и «Евровидения». Для них характерны спокойное начало, тихие куплеты и «взрывные припевы» с мощным вокалом.

Соседов также оценил шансы Дронова на победу в конкурсе.

— SHAMAN выиграет на Интервидении, чтобы он не спел. Шансы у него большие, я уверен, что он выиграет, дело даже не в композиции, а вы сомневаетесь в этом? Лично я не сомневаюсь, и песня здесь ни при чем. Песня неплохая, сделано профессионально, но это не шедевр. Таких песен очень много. Но она хорошо подходит, чтобы показать голос SHAMAN, его вокальные данные, страсть, энергию. У него много энергии, он очень харизматичен, это его достоинство. От SHAMAN идет сила, он ее проецирует на зрителя, у него взрывной сценический имидж, — отметил эксперт.

Соседов также подчеркнул, что и в обычной жизни Дронов обладает таким же «взрывным» характером, что помогает ему на сцене. Во время выступлений он «эффектно смотрится, чтобы он не пел и не делал».

— Это очень важные качества для артиста. Так что я уверен в его победе, — резюмировал критик.

До этого в Сети появились кадры репетиции SHAMAN песни для «Интервидения».

19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале стало известно, что на «Интервидении» Россию будет представлять SHAMAN. Певец назвал эту возможность большой честью.

В пресс-службе «Интервидения» сообщили, что автором новой песни SHAMAN стал Максим Фадеев. Дронов отметил, что музыка, написанная продюсером, «всегда находится на границе реального мира и божественного».