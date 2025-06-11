Сергей Жуков обратился к жене в особый дня них день

Сергей Жуков счастлив в браке с Региной Бурд почти 18 лет. Солист «Руки вверх!» женился на экс-участнице «ВИА Сливки» в декабре 2007 года, а встречаться они начали задолго до этого события.

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Сегодня, по всей видимости, годовщина с начала их романа. Музыкант опубликовал в личном блоге совместное фото с Региной и признался супруге в чувствах. «Все богатство мое в тебе! 19 лет абсолютного счастья! Люблю! Твой Сережка», — написал Жуков. На снимке пара позировала на яхте на фоне моря. Любящий супруг стоял позади жены и обнимал ее за плечи.

Пост поп-звезды растрогал его верных подписчиц, а некоторые даже выразили свою зависть.

«Как будто и не было 19 лет… такие же молодые и влюбленные», «На месте Регины мечтала быть каждая девчонка 90-х. Очень повезло ей с супругом! Красивая, верная, крепкая пара», «Вот это любовь, многие не верят, но все-таки она есть», — расчувствовались поклонницы артиста.

Жуков и Бруд познакомились в 2005 году в Ереване, где выступали на концерте в составе своих коллективов. Через некоторое время они начали встречаться, однако первый поцелуй, как рассказывал Сергей, произошел лишь спустя 10 месяцев. Девушка держала спутника на расстоянии, так как боялась гнева строгого отца.

Сейчас у супругов все замечательно, они воспитывают четверых детей — одну дочь и трех сыновей.