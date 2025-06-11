Анна Заворотнюк раскрыла причину, по которой планирует купить квартиру за границей

Дочь покойной Анастасии Заворотнюк разоткровенничалась с подписчиками на тему финансов. Новоиспечённая мама рассказала, что задумалась о поиске пассивного дохода. Анна призналась, что рассматривает в этом смысле вариант со сдачей жилья в аренду.

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Анна Заворотнюк и её супруг около трёх лет живут на два города: в Москве и в Дубае.

По словам дочери Заворотнюк, она планирует приобрести недвижимость в ОАЭ именно для того, чтобы её сдавать и иметь стабильный пассивный доход.

«В Дубае сейчас настоящий бум приезжих. Все находятся в постоянном поиске съёмных квартир», — отметила Анна.

Она сообщила, что уже занялась поиском специалиста, который может помочь ей с приобретением недвижимости в Дубае.

При этом основной заработок Анне, по всей видимости, сейчас приносит её блог в Инстаграме (запрещён в РФ), в котором в данный момент почти полмиллиона подписчиков. Девушка активно его развивает и ежедневно публикует контент. В частности, Анна регулярно отвечает на вопросы своей аудитории.

Стоит отметить, что в период продолжительной болезни Анастасии Заворотнюк, для поклонников актрисы именно блог её дочери был источником хоть какой-то информации о состоянии её здоровья.

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