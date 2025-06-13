Бондарчука заподозрили в новом романе через два месяца после развода

Режиссера Федора Бондарчука заподозрили в романе с соосновательницей бренда 2Mood Полиной Подплетенной. Об этом сообщает «Экспресс Газета».

По словам инсайдер издания, появилась информация, что пару видели вместе, у них романтические отношения.

«Подслушала свежие тусовочные сплетни. Говорят, что Федор Бондарчук оправился от развода и даже завел себе новую зазнобу. На этот раз не актрису, а светскую даму. Я бы даже сказала, тяжелый люкс», — заявил инсайдер издания.

В марте 2025 года Андреева и Бондарчук сообщили о расставании после девяти лет совместной жизни. Официально они были женаты шесть лет. У экс-супругов есть общий четырехлетний сын Иван, которого артисты скрывают от публики.

После развода актриса взяла двойную фамилию — Андреева-Бондарчук. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

Ранее Федор Бондарчук впервые вышел на публику после развода с Паулиной Андреевой.