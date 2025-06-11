«Шестеро детей на двоих»: как Евгения Крюкова обрела счастье

В среду, 11 июня 2025 года, заслуженной артистке России Евгении Крюковой исполняется 54 года. В день рождения актрисы портал «СтарХит» рассказал о знаковых романах Крюковой.

Одной из первых серьезных влюбленностей актрисы «СтарХит» назвал артиста Михаила Жукова. Сама Крюкова называла его замечательным человеком, но отмечала, что они «разговаривали на разных языках».

«Миша сделал предложение, а я поняла, что не нужно его принимать. Никто не был готов строить семью», - рассказывала актриса.

После расставания с Жуковым актриса встречалась с актером Андреем Сергеевым. Как отмечает «СтарХит», у актрисы не было ощущения, что Сергеев готов сделать серьезный шаг к семье, но все изменилось, когда ее поклонником стал бизнесмен Александр Карев.

Актрису и бизнесмена объединила случайная встреча, они начали видеться, много разговаривать, и это переросло в нечто большее. На фоне этого Сергеев сделал Крюковой предложение, желая удержать возлюбленную, отмечает «СтарХит». Актриса ответила согласием, но через три недели осознала, что совершила ошибку.

Крюкова рассталась с мужем, а Карев продолжил бороться за ее расположение. На это у него ушло два года - актриса и бизнесмен поженились, у них родилась дочь. Этот брак стал для Крюковой не последним - пара рассталась, но бывшие супруги поддерживали доброжелательные отношения. В 2022 году актриса рассказала, что Карев скончался от инфаркта после перенесенного ковида.

Актриса Евгения Крюкова рассказала о смерти бывшего мужа

«СтарХит» подчеркивает, что Крюковой удалось создать крепкую семью с бизнесменом Сергеем Гляделкиным. Актриса и бизнесмен обвенчались, у них родился сын. Бизнесмен рассказывал, что теперь у них «шестеро детей на двоих» - дети пары от прошлых браков растут вместе.