«Шестеро детей на двоих»: как Евгения Крюкова обрела счастье

Мария Иванова

В среду, 11 июня 2025 года, заслуженной артистке России Евгении Крюковой исполняется 54 года. В день рождения актрисы портал «СтарХит» рассказал о знаковых романах Крюковой.

«Шестеро детей на двоих»: как Евгения Крюкова обрела счастье
© РИА Новости

Одной из первых серьезных влюбленностей актрисы «СтарХит» назвал артиста Михаила Жукова. Сама Крюкова называла его замечательным человеком, но отмечала, что они «разговаривали на разных языках».

«Миша сделал предложение, а я поняла, что не нужно его принимать. Никто не был готов строить семью», - рассказывала актриса.

После расставания с Жуковым актриса встречалась с актером Андреем Сергеевым. Как отмечает «СтарХит», у актрисы не было ощущения, что Сергеев готов сделать серьезный шаг к семье, но все изменилось, когда ее поклонником стал бизнесмен Александр Карев.

Актрису и бизнесмена объединила случайная встреча, они начали видеться, много разговаривать, и это переросло в нечто большее. На фоне этого Сергеев сделал Крюковой предложение, желая удержать возлюбленную, отмечает «СтарХит». Актриса ответила согласием, но через три недели осознала, что совершила ошибку.

Крюкова рассталась с мужем, а Карев продолжил бороться за ее расположение. На это у него ушло два года - актриса и бизнесмен поженились, у них родилась дочь. Этот брак стал для Крюковой не последним - пара рассталась, но бывшие супруги поддерживали доброжелательные отношения. В 2022 году актриса рассказала, что Карев скончался от инфаркта после перенесенного ковида.

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«СтарХит» подчеркивает, что Крюковой удалось создать крепкую семью с бизнесменом Сергеем Гляделкиным. Актриса и бизнесмен обвенчались, у них родился сын. Бизнесмен рассказывал, что теперь у них «шестеро детей на двоих» - дети пары от прошлых браков растут вместе.