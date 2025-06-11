Звездный хирург Хайдаров высказался об осложнениях у Гоар Аветисян после пластики

Звездный хирург Тимур Хайдаров высказался об осложнениях у популярной визажистки Гоар Аветисян после пластики. Соответствующее интервью шоу «Злые языки» доступно на платформе RuTube.

По словам врача, с блогершей была проведена огромная работа.

«Она через страдания продает себя. Все плохо — муж бросил, гноится, болит. А почему это происходит, она же ведь не говорит. Я до сих пор храню некоторые ее секреты и не раскрываю, чтобы себя обелить и оправдать», — заявил Хайдаров.

Известно, что в 2023 году Аветисян решилась на уменьшение груди. За помощью она обратилась к Хайдарову. После операции, по ее словам, рана на груди плохо заживала, из-за чего впоследствии у нее начался некроз. Позже инфлюэнсерша записала ролик, в котором она плакала на камеру от боли.

В апреле сообщалось, что Тимур Хайдаров и его жена Светлана Сильваши обеднели на десятки миллионов рублей после скандалов.