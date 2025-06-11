Съемки, отцовство, конфликт с Машковым: как живет Павел Табаков

Актер Павел Табаков недавно появился на публике, посетив День мороженого в ГУМе в необычном образе. О том, что известно о жизни артиста, рассказало издание NEWS.ru.

Как отмечается, Табаков продолжает сниматься в кино. В 2025 году на экраны вышли несколько фильмов и сериалов с его участием. Среди них — «Беспринципные в Питере», «Купцы и дети», «По любви» и «По барам». Также в работе находятся проекты «Сын мой», «Последний», «Блеф» и «Август».

В 2017 году Табаков начал встречаться с актрисой Софьей Синицыной, у них родилась дочь Мия в 2020 году, но к тому моменту пара рассталась. Павел поддерживает общение с дочерью и участвует в ее жизни. Мия растет как обычный ребенок, говорится в публикации.

В 2018 году Табаков уволился из Московского театра Олега Табакова после назначения Владимира Машкова художественным руководителем. Конфликт возник из-за выбора между театром и кино. 24 февраля 2022 года Табаков выступил против спецоперации, опубликовав антивоенный лозунг в соцсетях. На данный момент эта публикация отсутствует, отмечает издание.

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9 июня Павел Табаков появился на публике в оригинальном образе, посетив День мороженого в ГУМе. Актер присоединился к посетителям магазина и представителям прессы, помогая продавщице угощать детей мороженым. На голове у него была ярко-красная панама с надписью «Артек».