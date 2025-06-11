Жена Дмитрия Позова подтвердила развод с комиком

Российский комик Дмитрий Позов развелся со своей супругой. Об этом в среду, 11 июня, рассказала бывшая жена юмориста Екатерина Добрачева в своем блоге.

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11 июня Позов отмечает свое 40-летие, в честь чего она опубликовала в социальной сети поздравление. Некоторым фанатам комика показалось, что слова его супруги «прощальные», из-за чего и возникли слухи.

После администратор одного из фан-аккаунтов импровизатора решил уточнить у Добрачевой, развелись ли они с Позовым.

— Ага, — ответила экс-супруга юмориста на вопрос о состоявшемся разрыве отношений.

Ранее Позов рассказал, что лег в психиатрическую клинику в связи с тяжелой депрессией на фоне потери отца. Он также поделился, что именно из-за тяжелого морального состояния разошелся со своей женой. По его словам, он рассказал это подписчикам для того, чтобы про него перестали распускать слухи в общественном пространстве.

До этого комик говорил, что в старости мог бы переселиться в Италию и жить в пригороде Рима. Он отметил, что немаловажную роль на новом месте играет качество футбола. Однако в Италии, по мнению Позова, он не так хорош.