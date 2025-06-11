Перестала стареть: Элизабет Херли — 60 лет

Александр Котлеткин
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Элизабет Херли в фильме "Враг Шарпа", 1994 год
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Элизабет Херли в фильме "Враг Шарпа", 1994 год 
© legion-media.ru
Элизабет Херли в 1995 году
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Элизабет Херли в 1995 году 
© legion-media.ru
Элизабет Хёрли и Майк Майерс в фильме "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка", 1997 год
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Элизабет Хёрли и Майк Майерс в фильме "Остин Пауэрс: Международный человек-загадка", 1997 год 
© legion-media.ru
Элизабет Херли в фильме "Ослепленный желаниями", 2000 год
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Элизабет Херли в фильме "Ослепленный желаниями", 2000 год 
© legion-media.ru

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Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
12/15
Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
13/15
Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети
Фотография из соцсетей актрисы
14/15
Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети

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Фотография из соцсетей актрисы
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Фотография из соцсетей актрисы 
© Соцсети

Британская актриса Элизабет Херли отметила 60-летний юбилей горячей фотосессией. Можно подумать, что очередная звезда решила похвастаться увядающей красотой, но в данном случае это совсем не так. Каким-то непостижимым образом уже шесть десятилетий Херли удается сохранять идеальную внешность.

«Как ты можешь выглядеть настолько молодо? Почему современные молодые девушки выглядят старше тебя?» — удивляются в соцсетях поклонники актрисы.

Первую роль Элизабет исполнила в фильме «Ария» в 1987 году. Всего за свою длительную карьеру Херли приняла участие в 115 кино- и телепроектах. Среди наиболее значимых работ артистки картины «Пассажир 57», «Опасная земля» и шпионская пародия «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». В 2000 году она исполнила роль Дьявола в фильме «Ослепленный желаниями», где воплощала заветные желания героя Брендана Фрэйзера. Кто знает, может, именно с этого фильма актриса буквально перестала стареть.

Если не верите, посмотрите, как сейчас выглядит коварная злодейка Элизабет Херли — в галерее «Рамблера».

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