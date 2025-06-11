Британская актриса Элизабет Херли отметила 60-летний юбилей горячей фотосессией. Можно подумать, что очередная звезда решила похвастаться увядающей красотой, но в данном случае это совсем не так. Каким-то непостижимым образом уже шесть десятилетий Херли удается сохранять идеальную внешность.

«Как ты можешь выглядеть настолько молодо? Почему современные молодые девушки выглядят старше тебя?» — удивляются в соцсетях поклонники актрисы.

Первую роль Элизабет исполнила в фильме «Ария» в 1987 году. Всего за свою длительную карьеру Херли приняла участие в 115 кино- и телепроектах. Среди наиболее значимых работ артистки картины «Пассажир 57», «Опасная земля» и шпионская пародия «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». В 2000 году она исполнила роль Дьявола в фильме «Ослепленный желаниями», где воплощала заветные желания героя Брендана Фрэйзера. Кто знает, может, именно с этого фильма актриса буквально перестала стареть.

Если не верите, посмотрите, как сейчас выглядит коварная злодейка Элизабет Херли — в галерее «Рамблера».