Пугачева эмоционально отреагировала на свежее фото Орбакайте с ее 13-летней дочерью

Алла Пугачёва не смогла сдержать эмоций, увидев свежую фотографию Кристины Орбакайте с её 13-летней дочерью Клавдией. Кристина вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью находится на отдыхе и недавно в запрещённой социальной сети поделилась атмосферными снимками из их семейной поездки.

На одном из фото Кристина запечатлена с супругом во время морской прогулки, где пара с улыбками позирует в солнечных очках. На другом кадре артистка изображена с Клавдией на фоне виноградников. Под снимками Орбакайте оставила лаконичную подпись на английском языке, которая гласит: «Время для семьи».

Увидев эти счастливые кадры, Алла Пугачёва выразила свой восторг.

«Красота-а-а-а-а!» — эмоционально прокомментировала певица пост дочери, сопроводив свои слова эмодзи в виде сердечка.

© Скриншот

Подписчики Кристины также присоединились к восхищению.

Раскрыты последствия возможного участия Пугачевой в фестивале в России