Shaman рассказал, как готовится к выступлению на «Интервидении»

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, как продвигается его подготовка к международному музыкальному конкурсу «Интервидение 2025». Он состоится 20 сентября 2025 года в Москве на площадке «Live Арена».

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Дронов исполнит песню «Прямо по сердцу». Он напомнил, что уже пел ее на премии «Муз ТВ», а сейчас режиссеры и постановщики работают над шоу-программой.

— Выступление на премии, можно сказать, было своего рода первой ласточкой, разминкой, — сказал исполнитель.

Он заявил, что в большом предвкушении от предстоящего мероприятия. По его словам, он готовится к самому шоу каждый день.

— Когда на тебе такая ответственность, как представление страны перед миллионами зрителей, то ты не имеешь права волноваться или переживать, твое дело — достойно выступить, — сказал артист в беседе с Общественной Службой Новостей.

7 июня в Сети появились кадры репетиции SHAMAN песни для «Интервидения».

19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале стало известно, что на «Интервидении» Россию будет представлять SHAMAN. Певец назвал эту возможность большой честью.

6 июня в пресс-службе «Интервидения» сообщили, что автором новой песни SHAMAN стал Максим Фадеев. Дронов отметил, что музыка, написанная продюсером, «всегда находится на границе реального мира и божественного».