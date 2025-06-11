Подольская раскрыла, окупилась ли их с Пресняковым свадьба

На прошлой неделе Наталья Подольская и Владимир Пресняков повторно сыграли свадьбу в честь 15-летней годовщины брака. Сообщалось, что супруги потратили на торжество более семи миллионов рублей.

© Super.ru

В разговоре с Telegram-каналом «Звездач» певица рассказала, окупился ли праздник и какие подарки они с мужем получили на свадьбу.

«Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков», — рассказала она.

Владимир Пресняков снова женился

Подольская также призналась, что не составляла вишлист, потому что стесняется.

«Мы люди скромные», — заметила артистка.

По согласованию сюрприз преподнесла Полина Гагарина — её подарком оказалась ваза. Кроме того, супругам подарили красивую посуду, бокалы, чашки, сертификаты. Подольская раскрыла, что с возрастом стала любить такие вещи.