Рок-музыкант Юрий Шевчук приехал на прощание с Анатолием Гуницким

В Санкт-Петербурге проходит прощание с Анатолием Гуницким — сооснователем легендарной группы «Аквариум». Музыкант скончался на 72-м году жизни.

© Московский Комсомолец

На церемонию пришли коллеги, друзья и поклонники, среди которых был лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

Анатолий Гуницкий, известный как Джордж или Старый рокер, стоял у истоков русского рока. В 1972 году он вместе с Борисом Гребенщиковым* (*- признан в РФ иностранным агентом), создал «Аквариум», где был барабанщиком и автором текстов.

Позже Гуницкий отошёл от музыки, посвятив себя литературе и журналистике, но оставался значимой фигурой в культурной среде.

Прощание проходит в одном из петербургских храмов.

*признан Минюстом РФ иноагентом.