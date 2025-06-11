Дочь скандально известного многоженца сообщила о домогательствах со стороны отца

Дочь многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова Аня обвинила его в домогательствах. В эфире шоу «Пусть говорят» она заявила, что Сухов совершил «действия полового характера» по отношению к ней. На тот момент девочке было всего 14 лет.

«Он сказал: "Дочь, закрой глаза"... Две минуты, грубо говоря, и это», — поделилась девушка. Она не сразу поняла, что произошло. По её словам, только спустя годы она осознала случившееся.

Когда девочке было 15 лет, случай повторился. После этого ей удалось сбежать от отца. «Когда я к нему переехала, когда мне было 15 лет, он сказал: "Дочь, твоя прошлая жизнь... Из тебя достойная жена не выйдет, поэтому хотя бы будешь всё уметь, как правильно делать"», — вспомнила дочь Сухова жуткие подробности.

Аня также заметила, что спустя некоторое время её отец заявил, что подобного не было. О произошедшем она долго не могла никому рассказать. Девочка также подчеркнула: изнасилованием она назвать это не может, а вот развратными действиями по отношению к несовершеннолетней — да.

Сам Сухов утверждает, что обвинения сфабрикованы, а дочерью манипулируют. Его адвокат сообщил, что в ближайшее время Иван добровольно явится для производства процессуальных действий в следственный комитет. Он намерен привлечь к ответственности тех, кто «распространяет клевету».

Читайте также: Ксения Бородина жестко прокомментировала шок-интервью многоженца, у которого 30 детей: «Сковородка прилетела бы в лицо»