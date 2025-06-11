Стало известно, какое наследство Жанна Фриске оставила единственному сыну

Сыну певицы Жанны Фриске, умершей 10 лет назад от онкологии, достанется ее квартира и секретные дневники. Об этом заявил отец артистки Владимир Фриске в беседе с kp.ru.

Речь идет о жилье площадью 100 квадратных метров в районе Красной Пресни. Его риелторы оценивают в 60 - 65 млн рублей. Владимир Фриске поделился планами относительно данной квартиры. Он заявил, что жилье берегут для Платона, сына Жанны.

«Мы просто бережем эту квартиру для него. Не сдаем, не продаем, она ждет Платона. Там все как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц - убираются, пыль протирают, цветы поливают. Мы хотим, чтобы Платон пришел и почувствовал, как жила его мама, увидел ее вещи, почитал ее записи», — заявил Владимир Фриске.

Ресторатор Василенко рассказал о романе с Жанной Фриске

Ранее ресторатор и блогер Николай Василенко в интервью Forbes рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. По его словам, они встречались два года — с 2003 по 2005 год. Сначала Василенко охарактеризовал Фриске «близкой подругой», но после того, как его попросили уточнить, насколько они были близки, он признался, что у них был роман.