Митя Фомин влюбился в соседку и думает о детях

На днях на одном из светских мероприятий был замечен Митя Фомин. Певца не сразу узнали, так как мужчина сбросил порядка 13 кг, помолодел, посвежел и излучал позитив. В беседе с корреспондентом «МК» Митя рассказал об изменениях в личной жизни.

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- Вы сильно похудели. Как вам удалось за такой короткий срок сбросить столько килограммов?

- Шуры-муры.

- Не томите уже, рассказывайте...

- Это моя соседка Яночка. Она кормит меня прекрасными завтраками, но только тогда, когда я соблаговолю. На самом деле мы многое делаем вместе: Яночка нарывает красивый стол: свежие ягоды , свежевыжатые соки, свежесвареный шиповник Все по канонам хорошего гостеприимства, мы приглашает и принимаем друзей....

- Яна - свободная женщина ?

- Она была несколько раз замужем и вот как раз сейчас свободна. Но нам пока итак хорошо.

- Вы думаете о женитьбе?

- Я думаю о детях! Как своих, так и усыновлённых. Маленьких или больших.