Зависимость и фанаты-сталкеры: как живет Митя Фомин

Российский певец Митя Фомин продолжает радовать фанатов творчеством. О том, как живет Митя Фомин, разбиралось издание News.ru.

Как отмечается, Фомин признавался, что задумывается об усыновлении ребенка из детского дома. Он отмечал, что считает важным воспитывать детей с раннего возраста. Певец никогда не был женат и не имел детей.

В 2010 году СМИ писали о его романе с предпринимательницей Ксенией Мерц, которая заявляла, что он отец ее дочери, но это не подтвердилось. Мерц призналась, что сделала аборт во время их отношений. Фомину также приписывали романы с Жанной Фриске и Таней Терешиной, но это не нашло подтверждения.

В декабре 2022 года Фомин рассказал, что однажды стал жертвой сталкинга. Преследовательница, не будучи его фанаткой, узнала его домашний адрес и телефон, оставляла сообщения и даже пыталась попасть в его группу. До этого он также сталкивался со сталкингом со стороны фанатов, что поначалу пугало его, но он продолжал жить своей жизнью.

В 2021 году Фомин признался, что в период работы в группе Hi-Fi страдал от наркотической зависимости. Галлюцинации стали для него привычными, и он видел чертей. Борьба с зависимостью и смерть близких людей заставили его быстро повзрослеть.