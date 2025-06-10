Российская певица призналась, что оглохла на одно ухо

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что оглохла на одно ухо. Об этом пишет EADaily.

По какой причине это произошло, исполнительница не посчитала нужным сообщить. Она заметила, что через три месяца все должно нормализоваться.

«Не переживайте. Главное — без операции. Петь мне это, конечно, жутко мешает, но на качество не влияет никак», — отметила Слава.

Певица выразила надежду, что все будет «круто, хорошо». Она уточнила, что впереди много концертов, правда в режиме «моно».

«Поем и слышим одним ухом. Моно», — пояснила артистка.

Ранее Слава призналась, что любит объедаться калорийной пищей под сериалы. Она добавила, что готовит салат из кальмаров с майонезом, режет колбасу, жарит картошку, а затем лежит, ест и смотрит фильмы.