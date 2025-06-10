Российская певица призналась, что оглохла на одно ухо

Илья Родин

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что оглохла на одно ухо. Об этом пишет EADaily.

Российская певица призналась, что оглохла на одно ухо
© РИА Новости

По какой причине это произошло, исполнительница не посчитала нужным сообщить. Она заметила, что через три месяца все должно нормализоваться.

«Не переживайте. Главное — без операции. Петь мне это, конечно, жутко мешает, но на качество не влияет никак», — отметила Слава.

Певица выразила надежду, что все будет «круто, хорошо». Она уточнила, что впереди много концертов, правда в режиме «моно».

«Поем и слышим одним ухом. Моно», — пояснила артистка.

Ранее Слава призналась, что любит объедаться калорийной пищей под сериалы. Она добавила, что готовит салат из кальмаров с майонезом, режет колбасу, жарит картошку, а затем лежит, ест и смотрит фильмы.