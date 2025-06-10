Малахов отказался от трех премий «ТЭФИ»

Телеведущий Андрей Малахов на «ТЭФИ-2025» отказался от трех премий «ТЭФИ» — попросил организаторов отдать статуэтки своим коллегам. Об этом пишет «СтарХит».

По данным портала, шоумен победил в номинациях «Развлекательное ток-шоу» («МАЛАХОВ»), «Ведущий развлекательного ток-шоу» («Привет, Андрей!») и «Развлекательное ток-шоу выходного дня» («Песни от всей души»).

«Эта награда принадлежит команде. Эти люди создают ведущего и делают его. Поверьте, 30 лет назад я мечтал об этих статуэтках, а сейчас огурцы и подарки, которые мне привозят зрители со всей страны, для меня гораздо важнее. Простите меня, академики», — разъяснил Малахов.

Телеведущий пожелал всем присутствующим в зале здоровья, а коллегам такой же большой зрительской любви, которую он видит и чувствует он, встречая людей на улицах российских городов.

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Спортивный журналист и блогер Иван Докукин заметил, что пожелание телеведущего — не просто слова. Он добавил, что нередко бывал в специальной комнате в редакции, куда приходит корреспонденция.

«Там всегда были свежие стопки писем и огромное количество подарков. И те самые огурцы!», — уточнил Докукин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила ранее, что ей очень импонирует шоу «Песни от всей души», которое возродило традиции народной песни и вывело на сцену людей из глубинки.