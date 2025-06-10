Максим Галкин* показал фото с сыном во время отдыха
Максим Галкин* порадовал поклонников новой порцией снимков. Заодно шоумен показал, каким растет его сын Гарри.
Муж Аллы Пугачевой опубликовал в личном блоге селфи, сделанное в бассейне. Артист предстал вместе с наследником, который плавал на заднем фоне. Максим и Гарри выглядели счастливыми и довольными, наслаждаясь водными процедурами под лучами солнца.
Также Галкин показал фото с прогулки по пляжу — здесь юморист уже был один. Супруг Примадонны расстегнул белую рубашку, немного обнажив торс.
Кадры впечатлили подписчиков Максима. «Красивый. Самодостаточный. Мужественный», «С годами только хорошеет», «Огромного счастья вашей прекрасной семье!», «Главные мужчины в жизни Аллы Борисовны! Они прекрасны!» — прокомментировали фотографии фолловеры.
*Внесен Минюстом РФ в Реестр физлиц, выполняющих функции иноагента