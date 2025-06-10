Максим Галкин* показал фото с сыном во время отдыха

Максим Галкин* порадовал поклонников новой порцией снимков. Заодно шоумен показал, каким растет его сын Гарри.

Муж Аллы Пугачевой опубликовал в личном блоге селфи, сделанное в бассейне. Артист предстал вместе с наследником, который плавал на заднем фоне. Максим и Гарри выглядели счастливыми и довольными, наслаждаясь водными процедурами под лучами солнца.

© Соцсети

Также Галкин показал фото с прогулки по пляжу — здесь юморист уже был один. Супруг Примадонны расстегнул белую рубашку, немного обнажив торс.

© Соцсети

Кадры впечатлили подписчиков Максима. «Красивый. Самодостаточный. Мужественный», «С годами только хорошеет», «Огромного счастья вашей прекрасной семье!», «Главные мужчины в жизни Аллы Борисовны! Они прекрасны!» — прокомментировали фотографии фолловеры.

*Внесен Минюстом РФ в Реестр физлиц, выполняющих функции иноагента