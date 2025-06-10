Признававшийся в любви украинцам рэпер дважды выступит в Москве

Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов — настоящее имя), признававшийся в любви к украинцам, собирается выступить летом в Москве. Его концерт запланирован на 12 июля.

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10 июля рэп-исполнитель выступит в элитном ресторане на Саввинской набережной, а 11 июля — даст концерт в рамках фестиваля #Лето LIFE напротив сгоревшего «Крокус Сити». Стоимость билетов составляет от 5 до 280 тыс. рублей. На сайте музыканта информации о мероприятиях в Москве не указано, сообщает Telegram-канал Readovka.

С начала спецоперации на Украине Бахтияр уехал из Москвы в Казахстан, осудив действия российских властей. Он признавался в любви украинцам и говорил, что восхищается ими.

Ранее российского хоккеиста Александра Овечкина внесли в базу украинского «Миротворца». Местные власти считают, что спортсмен покушался на суверенитет страны и принимал участие в распространении пропаганды.

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