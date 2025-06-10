Поклонники восхитились преображением бывшей жены Михаила Галустяна

Недавно разведенная женщина показала свое сексуальное фото и восхитила пользователей сети.

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Около двух месяцев назад Михаил Галустян на своей личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) написал сообщение о том, что он и его жена Виктория приняли решение расстаться.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь в прошлом году подошел к завершению. Мы приняли решение пойти разными дорогами. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Мы сказали спасибо друг другу за проведенные вместе годы и остаемся в хороших отношениях, - признался Михаил. И добавил: «Развод — это не конец, а новый этап жизни. Важно помнить, что любой конец — это начало чего-то нового».

И новое, кажется, действительно наступило. По крайней мере, для Виктории. В той же самой социальной сети она опубликовала свое, которое привело юзеров в полный восторг.

«Невозможно решить проблему находясь в той же точке, в которой она появилась. Надо посмотреть с другого ракурса», — так подписала она свой снимок, с помощью которого продемонстрировала и свою прекрасную фигуру, и свои длинные стройные ноги.

«Красотка», «Где вы раньше были с такими фото!», «Вы не только красивая но и мудрая», — написали Виктории Галустян пользователи сети.