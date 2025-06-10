Стало известно о планах семьи Яниса Тиммы подать иск к Седоковой

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила о планах подать иск к бывшей жене спортсмена Анны Седоковой, поскольку она так и не ответила на досудебную претензию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Еще при жизни Тимма приобрел пять квартир, однако после его смерти выяснилось, что все его имущество переписано на Седокову. Таким образом единственный сын баскетболиста Кристиан остался без наследства, хотя и имеет право на него. В связи с этим адвокат семьи Тиммы еще в конце мая направила представителю певицы досудебную претензию, чтобы урегулировать этот вопрос без суда. Седокова должна была ответить на нее в течение десяти дней, но так и не сделал этого.

«Мы так и не получили никакого ответа на досудебную претензию. Значит, в скором времени, мы направим иск», — рассказала Гаврилова.

Она отметила, что действует исключительно в интересах сына Тиммы, поскольку родители спортсмена ни на что не претендуют.

Напомним, что баскетболист скончался 17 декабря 2024 года в одном из хостелов в Москве. Он покончил с собой. Известно, что Тимма тяжело переживал развод с Седоковой и неоднократно грозился свети счеты с жизнью, если она не вернется к нему. После смерти баскетболиста его родные так и не смогли связаться с певицей, поскольку она их всех заблокировала.