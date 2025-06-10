Намин высказался о переходе солиста «Парка Горького» Арутюнова в «Ласковый май»

Певец Сергей Арутюнов держит свое слово, поэтому если он сказал, что будет петь сразу в двух группах, значит так и будет, заявил НСН Стас Намин. Переход певца Сергея Арутюнова в «Ласковый май» не означает, что он покинет группу «Парк Горького», если он сам пообещал это, рассказал в беседе с НСН музыкант и продюсер Стас Намин. Певец Сергей Арутюнов признался в интервью «Радиоточке НСН», что из группы «Парк Горького» он никуда не уйдёт, несмотря на то, что он объявил о сотрудничестве с группой «Ласковый май». Он добавил, что работать с Наминым ему завещал покойный отец. Сам продюсер отметил, что он не в курсе происходящего.

«Я уже года полтора как не занимаюсь группой “Парк Горького”, я восстановил ее, но я досконально не знаю, что у них, я уже передал все права музыкантам, они живут своей жизнью. Я принципиально никогда ни с кем не подписываю контракты: ни с музыкантами, ни даже с актерами своего театра, я считаю, что это добровольное дело. Если кому-то не в кайф, то он должен уходить, никого никогда не сдерживают какие-то бумаги, в творчестве должна быть полная свобода. В “Парке Горького” четыре полноценных солиста, они сами разберутся. Мне уже неинтересна музыкально-песенная тусовка, я живу театром, музыкой и живописью. Арутюнов отвечает за свои слова, если он что-то сказал, значит так и будет», — заключил он.

Ранее директор Арутюнова Ольга Бубненкова заявила в эфире НСН, что они ещё не договорились с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, какие песни будут записаны.