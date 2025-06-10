Стало известно новое имя Канье Уэста

Американский рэпер Канье Уэст, ранее сменивший имя на Йе, снова поменял его — теперь он называет себя Йе Йе. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, новые документы о смене имени подал главный финансовый директор рэпера Хуссейн Лалани.

«Канье Уэст во второй раз поменял свое имя. Теперь его зовут Йе Йе. Его компании, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, уже указывают его новый псевдоним», — говорится в тексте.

Сам рэпер пока не делал никаких официальных заявлений по этому поводу.

Напомним, что в первый раз Канье Уэст сменил имя на Йе в 2021 году.