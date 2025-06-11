Сын Михаила Круга сделал предложение девушке из "Давай поженимся!"

Певец Александр Круг сделал предложение руки и сердца своей девушке Ульяне.

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Избранницу он встретил по время съемок проекта "Давай поженимся!" Видео трогательного момента сын шансонье Михаила Круга опубликовал в социальной сети.

Александр Круг улучил момент во время осмотра достопримечательности на острове Пхукет в Таиланде. Он подходит к Ульяне со спины, привлекает ее внимание и неожиданно преклоняет колено. Молодая женщина радостно ответила: "Да!"

В прошлом году артист участвовал в "Новой Фабрике звезд". Он выбыл из числа ее участников, хотя считался одним из фаворитов зрителей. Вдова Михаила Круга на фоне популярности сына повысила гонорар за свое выступление.