Певица Ани Лорак назвала главную роль в своей жизни

Певица Ани Лорак представила трогательный трек «Мама» и рассказала о своей главной роли в жизни.

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Она стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

«Это действительно самая личная песня в моей жизни. Я как будто шла всю жизнь к этой песне», – призналась артистка.

По словам звезды, слово «мама» всегда имело для нее большой смысл. Сначала это была ее мама, а потом она сама стала матерью. Именно поэтому новый трек стал для нее таким знаковым. Интересно, что в съемках клипа на композицию приняла участие дочь артистки.

«Она играла в клипе саму себя – типичного подростка. Когда режиссер попросил ее поругаться в кадре, она так естественно это сделала!» – с улыбкой рассказала звезда.

Певица отметила, что у нее насыщенный график работы, но день рождения наследницы она всегда старается проводить с ней. У девочки сейчас подростковый период, поэтому ее вкусы изменились.

«Теперь ей нужна своя тусовка. Говорит: “Мама, давай я отдельно, а шарики не розовые, а черные”. Она очень общительная растет, девочка артистичная, и я очень рада, что несмотря на естественное стремление к сепарации у нас с ней есть коммуникация», – поделилась Лорак в эфире «Авторадио».

Звезда знает круг общения дочери и даже дружит с ее подругами.