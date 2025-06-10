Врач сообщил, что 83-летний Лев Лещенко не способен выходить на сцену

83-летний певец Лев Лещенко не способен выходить на сцену: он плохо передвигается, у артиста давно нет сил. Об этом заявил врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.

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Лещенко высказывал мнение, что артистам следует как можно позже уходить со сцены. С ним не согласен врач Конев: он уверен, что после 70 лет работать очень тяжело, но звезды не могут не выступать.

«Посмотрите на Льва Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит. Голосовые способности уже давно не те, сил нет. Он передвигается безумно плохо, но все равно не может жить без выступлений», - рассуждал специалист в беседе с изданием «Абзац».

Эксперт уверен: певец тратит «львиную долю сил», доказывая свои способности. Конев предупредил, что «это опасно для здоровья».

Ранее певец Юрий Антонов заявил, что надо выступать, когда есть силы. Композитор не ставил себе возрастную планку для ухода со сцены.