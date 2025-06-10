Раскрыт тайный роман Жанны Фриске с известным ресторатором

Ресторатор и блогер Николай Василенко в интервью Forbes рассказал о романе с певицей Жанной Фриске. По его словам, они встречались два года — с 2003 по 2005 год.

Сначала Василенко охарактеризовал Фриске «близкой подругой», но после того, как его попросили уточнить, насколько они были близки, он признался, что у них был роман.

«У нас были с ней отношения. Мы встречались, 2003–2005 годы. Жанна классная», — сказал ресторатор.

По его словам, он познакомился с Фриске случайно в Сочи — она должна была выступать в отеле, где представляли продукт его ресторана.

«Я как-то не обратил внимания, что вечером должна была выступать Жанна Фриске, а утром познакомился с ней. Потом до меня дошло, что это Жанна Фриске из "Ночного дозора"», — рассказал Василенко.

Он отметил, что долго ухаживать за певицей ему не пришлось, поскольку очень быстро они стали близкими людьми.