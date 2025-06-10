Раскрыт тайный роман Жанны Фриске с известным ресторатором

Ресторатор и блогер Николай Василенко сделал признание об отношениях с певицей Жанной Фриске. Он рассказал, что они встречались два года – с 2003 по 2005 год. Об этом предприниматель сообщил в интервью Forbes.

В беседе с журналистом Николай сначала назвал Жанну своей «близкой подругой». А когда его попросили уточнить, насколько они были близки, он ответил – у них был роман.

«У нас были с ней отношения. Мы встречались, 2003-2005 годы. Жанна классная», - рассказал Василенко.

По признанию ресторатора, они с Фриске познакомились случайно в Сочи. В отеле певица должна была выступать, но он не обратил на это внимание. На концерт артистки он не попал, но пообщался с ней уже на следующий день.

Как отметил блогер, долго ухаживать за звездой ему не пришлось.

«Да как-то мы особо не ухаживали друг за другом. Мы просто очень быстро стали близкими людьми», - поделился предприниматель.

Напомним, что перед смертью Жанна Фриске встречалась с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Именно от него она родила единственного сына. О романе с Василенко певица никогда не говорила.

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