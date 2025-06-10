Налоговая заблокировала российские счета солиста Little Big

Налоговая заблокировала российские счета певца Ильи Прусикина* (признан иноагентом на территории РФ), который является лидером группы Little Big. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на сервис «БИР-Аналитик».

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По данным источника, это произошло после решения налоговых органов о взыскании долга. Сумма задолженности составляет 51 тысячу рублей.

Отмечается, что это не первый случай блокировки счетов музыканта. В мае 2023 года ФНС по Ленинградской области уже ограничивала его счета из-за неуплаты налогов на 182 тысячи рублей.

Ранее принадлежавшие Прусикину* компании — ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг» — были ликвидированы.

Напомним, что в 2022 году большая часть коллектива Little Big, включая Прусикина*, Софью Таюрскую и режиссера Алину Пязок, переехала в Лос-Анджелес. В январе 2023 года Минюст РФ включил музыканта в список «иностранных агентов».

Ранее мы писали о том, что директор эстонского финалиста Евровидения зарабатывает в России на песнях Little Big.

*Признан иностранным агентом на территории России