Экс-супруг Бритни Спирс рассказал о сложностях брака с ней

Бывший муж популярной американской певицы Бритни Спирс, актер Сэм Асгари, признался, что после женитьбы на звезде ему пришлось работать больше и усерднее, иначе его карьера могла не сложиться. Об этом пишет People.

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31-летний ирано-американский актер и модель Сэм Асгари решил привлечь внимание к своей персоне воспоминаниями об отношениях с Бритни Спирс. В беседе с изданием он отметил, что в браке с известной исполнительницей были как свои плюсы, так и минусы. Особенно трудно ему приходилось во время прохождения кастингов.

На момент начала романтических отношений с певицей, Асгари только начинал свой путь киноактера. По его словам, брак со звездой безусловно открывал перед ним некоторые возможности. Но вместе с тем, добавляет он, когда на него «стало смотреть больше людей чем когда-либо» ему «абсолютно точно пришлось работать усерднее», чтобы проявить себя.

«Кастинг-директора считали меня несерьезным и постоянно напоминали, что я ассоциируюсь с поп-звездой. Или были фразы вроде, “можем ли мы воспринимать его как настоящего персонажа?”», — вспоминает актер.

Асгари и Спирс познакомились в 2016 году на съемочной площадке клипа поп-дивы «Slumber Party», в котором актер сыграл ее возлюбленного. Их свадьба состоялась в 2022 году, однако пара рассталась спустя всего 14 месяцев. Процесс их развода завершился менее чем через год после того, как они достигли соглашения в мае 2024 года.

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