Гоша Куценко рассказал о роли, ради которой он поправился на 12 кг

Актер Гоша Куценко в преддверии сольного концерта в Чите после завершения проходившего там кинофестиваля пообщался с представителями прессы, и в ходе общения артист признался, какой из сыгранных персонажей очень ему полюбился. Его слова приводит Teleprogramma.org.

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Журналисты поинтересовались у актера, есть ли сыгранные персонажи, по которым он скучает. Куценко отметил, что это все, что он сыграл в молодости, и обычно поклонники говорят о сериале «Скорая помощь», но в основном это дети и бабушки.

При этом артист вспоминает, что недавно к нему подходили несколько человек, наблюдавших за его творчеством, и они рассказали, что радовались за его персонажа по имени Свин из новой картины, где Куценко снялся.

Актер отметил, что ради этой роли он поправился на 12 килограммов, и никак не может избавиться от них.

«Уж слишком любимый был персонаж», — подчеркнул Куценко, добавив, что ему разрешали все есть и все пить.

Артист утверждает, что впервые в жизни вошел в образ и не мог представить, что это он.

«Настолько я был отвратителен! Я и хрюкал, и много чего делал», – добавил актер.

Куценко также обратил внимание на то, что у него есть работы, которые еще не увидели свет, и о них пока говорить «рановато», но персонаж Свина ему «зашел».