«Гарольд, скрывающий боль»: что происходит с Киркоровым?

Профайлер и психиатр, с которыми побеседовал телеканал «Царьград», считают, что певцу Филиппу Киркорову непросто далось появление на премии «МУЗ-ТВ». Они обратили внимание на выражение лица и жесты артиста, которые могут свидетельствовать о дискомфорте.

Во второй половине мая представительница Киркорова Екатерина Успенская сообщила, что певец проходил плановые процедуры в больнице после ожога, полученного на апрельском концерте. Она заявила, что певцу, в частности, делали перевязки. Седьмого июня Киркоров посетил премию «МУЗ-ТВ».

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил «Царьграду», что лицо Киркорова в момент фотосессии на премии «МУЗ-ТВ» напоминало мем «Гарольд, скрывающий боль». Этот мем представляет собой стоковую фотографию мужчины, который улыбается, но выражение его лица при этом выглядит неестественно и напряженно.

«У него такая же улыбка, как у Гарольда, это особенно хорошо заметно, когда есть крупный план. Это самый явный показатель того, что ему больно и он пытается это скрыть», - считает Анищенко.

Он отметил, что Киркорова выглядел напряженным. По версии Анищенко, на лице артиста можно заметить «испуг, беспокойство и тревогу».

Также он обратил внимание на другие моменты, которые могут свидетельствовать о напряженном состоянии: Киркоров поправлял одежду, поджимал губы, а в какой-то момент он задрал голову и сделал глубокий вдох.

Врач-психиатр Василий Шуров обратил внимание, что Киркоров появился перед камерами в полностью закрытой одежде. Он отметил, что обычно певец «полон экспрессии», но на этой церемонии он был «абсолютно безэмоционален».