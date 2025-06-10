Стало известно о долге Кристины Орбакайте перед налоговой

Telegram-канал SHOT утверждает, что певица Кристина Орбакайте должна выплатить российским налоговым органам 350 тысяч рублей. С чем именно связаны эти начисления, SHOT не уточняет.

По данным Telegram-канала, в России у Орбакайте сохранился статус индивидуального предпринимателя. По информации SHOT, на певицу также оформлено несколько объектов элитной недвижимости.

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Ранее Орбакайте рассказала в интервью, что концерт в Санкт-Петербурге, состоявшийся в марте 2024 года, стал ее «как бы заключительным» выступлением в России. По словам Орбакайте, она решила, что встретится с российскими поклонниками «когда-нибудь в лучшей жизни».

Мать Орбакайте, певица Алла Пугачева уехала в Израиль после признания ее мужа, комика Максима Галкина* иностранным агентом в сентябре 2022 года. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

* включен в реестр иноагентов Минюстом РФ.