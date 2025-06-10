«Опасная история»: Билан рассказал о негативных последствиях работы артистом

Певец Дима Билан рассказал о том, как работа артиста влияет на его жизнь. В беседе с Telegram-каналом «Звездач» он отметил, что из-за своей профессии ему приходится жертвовать многими аспектами жизни.

В частности, по словам певца, речь идет об отсутствии личной жизни и доверия к окружающим. Он пояснил, что это связано с необходимостью постоянно быть начеку и тратить много сил на фильтры

«Сломанные ноги и выступления со сломанной ногой в трех местах, например, чтобы концерт не сорвался — это легендарный поступок, насколько я понимаю ретроспективно. Это очень опасная история была для меня. Иногда отсутствие личной жизни, отсутствие доверия к окружающей среде», — подчеркнул Билан.

Он также рассказал, что в настоящее время он предпочитает отдыхать, посещая сеансы тайского массажа. Запись на процедуру он осуществляет заранее, за две недели.

Ранее 43-летний Дима Билан в интервью популярному блогеру впервые рассказал о своем диагнозе. Он заявил, что врачи диагностировали у него предонкологию.