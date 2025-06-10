Победила рак, живет в США и поет в 84 года: куда пропала исполнительница «Чунга чанги» Аида Ведищева
10 июня отмечает день рождения Аида Ведищева, голосом которой пели звезды советских фильмов. Сейчас артистке 84 года, она уже давно не появляется на российской сцене, обосновавшись в США. О том, как живет певица, рассказывает 78.ru.
Аида Ведищева стала прославилась после исполнения песен из популярных в СССР кинокартин и мультфильмов: «Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной олень», «Чунга чанга», «Колыбельная медведицы» и других.
Певица родилась 10 июня 1941 года в Казани под именем Ида Вайс. Чтобы построить карьеру, начинающая артистка взяла новое имя Аида и фамилию первого мужа — Ведищева. Она начала выступать на сцене с начала 1960-х годов, блистала на эстраде, в оркестрах О. Лундстрема и Л. Утесова, а также пела в ВИА «Голубые гитары».
Всесоюзную известность Аида Ведищева получила, спев в 1966 году «Песенку о медведях» в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Однако уже в середине 1970-х карьера певицы на советской сцене пошла на спад. По слухам, ей, как и другим артистам еврейского происхождения, препятствовали власти, а министр культуры Екатерина Фурцева не простила Аиде Ведищевой «самодеятельности» и дружбы с западными знаменитостями.
«Так я и попала в черный список. Меня перестали показывать по телевидению, транслировать по радио, отменяли концерты», — делилась артистка.
Тогда Аида Ведищева приняла решение эмигрировать и уехала в США вместе с семьей. В Америке певица добилась признания: она не только не оставила сцену, выступая под псевдонимом Amazing Aida, но и создала театр и телешоу на калифорнийском ТВ. В начале 1990-х артистку ждало еще одно испытание — ей диагностировали рак третьей степени», но после операции болезнь отступила. Сейчас знаменитости 84 года, она живет в Лос-Анджелесе с четвертым мужем-бизнесменом, продолжает петь и выступает с собственной программой как в США, так за пределами.
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