Белорусская певица объяснила, почему перестала смотреть «Евровидение»

Белорусская певица Анастасия Кравченко призналась в беседе с NEWS.ru, что перестала смотреть «Евровидение».

Кравченко рассказала, что в детстве музыкальный конкурс выглядел красиво. «Евровидение» ассоциировалось у нее с музыкальным праздником. Однако позже, по ее мнению, на мероприятии стал чрезмерно проявляться эпатаж.

«И когда Белоруссия отстранилась от конкурса, я вообще перестала смотреть. Где-то какие-то номера урывками, потому что Россия еще участвовала. Но когда и РФ ушла с Евровидения, подумала, зачем мне это смотреть?» — поделилась артистка.

Анастасия Кравченко представит Белоруссию на «Интервидении» осенью 2025 года. Она верит и надеется, что конкурс «переплюнет» «Евровидение». На данный момент артистка еще работает над песней для мероприятия.