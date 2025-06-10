Куда пропала Ирина Отиева и почему Долина не помогла ей остаться в шоу-бизнесе

Певица Ирина Отиева начинала карьеру вместе с Ларисой Долиной, однако, в отличие от коллеги, не смогла удержаться в российском шоу-бизнесе. Сейчас артистка уже не выступает на сцене, она осталась без концертов и корпоративов. Как живет Ирина и почему ей не помогли сохранить популярность – узнал сайт «Страсти».

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В 2020 году друг певицы Джордж Ровалс рассказывал о ее тяжелом состоянии. По его словам, Отиева осталась безработной и перестала появляться на публике после расставания с возлюбленным. Спустя пару лет Ирина все-таки начала выходить на связь и даже выпустила новую песню, но возобновить карьеру у нее так и не получилось.

«В шоу-бизнесе у нас у каждого одна кормушка, но каждый работает на свой лад. Это аквариум с акулами, в котором все друг друга жрут и ловят, как добычу. Что касается Иры, то она сейчас ушла в забвение, у нее нет творческой карьеры. В принципе, она почти не выступает. Я даже не помню, когда в последний раз у нее были мероприятия, концерты», - поделился продюсер Сергей Дворцов.

В 90-е у артистки было много друзей в шоу-бизнесе, но никто не помог ей, когда популярность стала уходить. Не протянула руку Ирине и Лариса Долина, хотя они обе были самыми известными джазовыми исполнительницами в стране.

«Лариса Александровна, наверное, просто не захотела помочь, потому что она такой человек — не каждого поддерживает в шоу-бизнесе, не каждого к себе подпустит. Возможно, Ира перешла кому-то в свое время дорогу, и ей перекрыли кислород. Поэтому и забыли ее, перестали приглашать на мероприятия. Сейчас у нее действительно нет корпоративов. Но я вам скажу так — даже если творческий человек уходит в забвение, поклонники с ним остаются навсегда», - рассказал Дворцов.

Так как у Ирины все еще остались поклонники, ее можно заказать на мероприятие. По словам Дворцова, стоить это будет недорого по меркам шоу-бизнеса, так как все-таки она практически ушла в забвение.

«Заказать ее на мероприятие как исполнительницу будет стоить, возможно, 300-500 тысяч рублей. Но полноценно вернуться на эстраду ей будет очень тяжело. Это нужно делать полную перезагрузку своего амплуа, творческого проекта. Только это может помочь», - отметил продюсер.

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